البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين على قارب متجه لأفريقيا

المصدر: رويترز

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أعلنت البحرية البرازيلية يوم الثلاثاء أنها صادرت 3.6 أطنان من الكوكايين على قارب قبالة ساحل ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البلاد، في أكبر ضبطية بحرية منفردة لمخدرات للبرازيل.

وقالت البحرية في بيان لها إنها استولت على قارب صغير بمحرك يستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بمحاذاة الساحل وعليه خمسة من أفراد الطاقم متجهين إلى أفريقيا. وتم قطر القارب بسفينة استطلاع إلى ميناء ريسيفي.

وأشارت البحرية إلى مصادرة أكثر من 17 طنا من الكوكايين و4.3 أطنان من الحشيش و695 طنا من السجائر و113.34 طنا من الأسماك و14 طنا من الماريجوانا و3146 مترا مكعبا من الخشب منذ 2020.