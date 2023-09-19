مقتل وإصابة 21 شخصاً بحادث سير في النمسا

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة النمساوية اليوم الثلاثاء إن سيدة لقيت حتفها وأصيب 20 آخرون في حادث سير تعرضت له حافلة في جنوب النمسا.

وتحطمت الحافلة، التي كانت قادمة من برلين، صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدة ميشلسدروف في ولاية كيرنتين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه وفقا للتحقيقات الأولية، فإن سائقين اثنين و 40 راكبا من النمسا وسلوفينيا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا كانوا على متن الحافلة.

وقالت الشرطة إن الفتاة المتوفية هى مواطنة نمساوية / 19 عاما/. كما تم نقل سيدة ألمانية / 25 عاما/ للمستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة.

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة تريستي الإيطالية عندما اصطدمت بحاجز لخط السكة الحديد، وانقبلت على جانبها.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث. وقالت الشرطة إن نتيجة اختبارات تناول الكحوليات السريعة للسائقين جاءت سلبية.