ميونخ.. إصابة 8 أشخاص في حادث بملاهي

المصدر: د ب أ

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أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة في حادث وقع بملاهي أثناء ركوبهم أفعوانية، في مدينة ميونخ الألمانية.

وذكرت الشرطة صباح اليوم الأحد، أن عربتين من الأفعوانية اصطدمتا مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن لعبة الأفعوانية، مازالت مغلقة، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

وأوضح المسعفون أن معظم الجروح كانت عبارة عن كدمات، وأنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للخضوع لمزيد من التقييم.

ومن جانبه، قال فيلي أوتينز، مدير الألعاب، اليوم الأحد، إن أحد القطارين كان متوقفا عندما رجع قطار ،كان يتحرك ببطء، إلى الخلف لأسباب غير معروفة.

وأضاف أن كل قطار كان يقل نحو 30 شخصا.

وقال أوتينز: "لقد وقع تصادم طفيف بين القطارين، ونزل جميع الأشخاص من الرحلة بمفردهم".