انتشال باحث أمريكي من داخل كهف عميق في تركيا

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قال الاتحاد التركي لعلم الكهوف إن عمال الإنقاذ انتشلوا باحثا أمريكيا يعاني من مرض خطير من ثالث أعمق كهف في تركيا اليوم الثلاثاء بعد أن حوصر لأكثر من أسبوع.

كان الباحث مارك ديكي جزءا من فريق بحث دولي يستكشف كهوف موركا في جنوب تركيا عندما أصيب بنزيف في المعدة في 2 أيلول/سبتمبر بينما كان على عمق 1250 مترا.

وذكر الاتحاد أن ديكي نقل من الكهف في الساعة 0037 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2137 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش).

وأضاف: "وهكذا، انتهى جزء العملية المتعلق بالإنقاذ الكهف بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا".

وقالت الرابطة الأوروبية للإنقاذ في الكهوف إن الرجل نقل من الكهف وسينقل إلى المستشفى بعد إجراء تقييم طبي.

وأضافت أن العديد من رجال الإنقاذ ظلوا داخل الكهف لإزالة "كميات كبيرة" من الأحبال والمعدات المستخدمة خلال العملية.