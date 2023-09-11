المصدر: واس

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نجح فريق طبي في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي أصيب بجلطة في القدم.

وتمكّن الفريق، الذي ينتمي إلى مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة المعتمر البالغ من العمر 63 عاماً، بعدما عانى خلال 4 أيام آلاماً حادة في القدم اليمنى بشكل كامل.

وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أنه بعد التشخيص وعمل الفحوص الطبية والأشعة، تبين وجود جلطة في القدم تحتاج إلى تدخّل عاجل.

وأكد أنه تم نقل المريض إلى مستشفى النور لجراحة الأوعية الدموية، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ596 حالة دخول للعناية المركزة.