شعبة التحقيق في الحوادث الجوية تكشف عن آخر ما قاله قائد مروحية مالك ليستر سيتي

المصدر: د ب أ

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قال قائد المروحية التي تحطمت وأودت بحياة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي :"ليس لدي أي فكرة عما يحدث"، في الوقت الذي كانت فيه المروحة تخرج عن نطاق السيطرة.

وأدلى إريك سويفر /53 عاما/ بهذا التصريح قبل ثوان من اصطدام المروحية بالأرض خارج ملعب كينج باور يوم 27 أكتوبر 2018، وذلك وفقا لتقرير كشفت عنه شعبة التحقيق في الحوادث الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مالك النادى فيتشاي سريفادانابرابا، والموظفين نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونباري والسيد سويفر وشريكته إيزابيلا روزا ، وهي أيضا قائدة مروحية محترفة، توفوا أثناء الحادث، الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاع المروحية من الملعب.

ووصلت المروحية وهى من طراز "ليوناردو أيه.دابليو169" لارتفاع حوالي 130 مترا قبل أن تسقط على الأرض.

ووجد المحققون أن دواسات الطيار انفصلت عن مروحة الذيل.

نتج عن هذا انعطاف الطائرة بشكل حاد إلى اليمين وكان من المستحيل التحكم بها.

ووصفت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية بأن هذا الفشل الذريع تسبب في دوران المروحية بسرعة، تقريبا خمس مرات.

وذكرت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أنه في الوقت الذي كانت تخرج فيه المروحية عن السيطرة، جاءت صرخة "مهلا، مهلا، مهلا!" من المقصورة الخلفية، حيث كان السيد فيتشاي وموظفوه يجلسون.

ووفقا للتقرير فإن السيد سويفر، الذي لديه خبرة كبيرة في الطيران، رد من خلال قوله :" ليس لدي أي فكرة عما يحدث" ونطق بكلمة تعجب .

وذكرت شعبة التحقيق في الحوادث الجوية أن قائد المروحية قام بتنفيذ الإجراءات الأكثر ملاءمة والتي تضمنت رفع رافعة لتقليل زاوية ميل المروحية وتخفيف التأثير.

ونجا أربعة من الركاب الخمسة للطائرة من التحطم الأول ولكن لم ينج أي شخص بسبب أن النيران اشتعلت في المروحية خلال دقيقة عقب تسرب كبير للوقود.

ووقع الحادث بعد تقريبا ساعة من مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز جمعت ليستر سيتي بنظيره ويستهام.

واستبعد التقرير المكون من 209 صفحات، أن يكون الحادث ناجما عن خطأ ارتكبه قائد الطائرة، أو بسبب وجود طائرات مسيرة قرب المروحية.