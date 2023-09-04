حفل عن كشف جنس المولود تتحول إلى حادث مميت

المصدر: إعداد - وائل زكير

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تحول حفل للكشف عن جنس المولود إلى حادث مميت بعد أن هبطت طائرة صغيرة بطريقة مروعة لتتسبب في وفاة الطيار أمام الضيوف والأب والأم المبتهجين.

وكان الزوجان السعيدان يحتفلان بحملهما مع العائلة والأصدقاء في سينالوا بالمكسيك ، واستأجرا طائرة صغيرة للتحليق وإلقاء مسحوق وردي أو أزرق اللون للإشارة إلى جنس طفلهما.

وعندما اقتربت الطائرة من الأم والأب، اللذين كانا يقفان بجوار لافتة "يا طفلي"، أطلقت دخانًا ورديًا من جسم الطائرة، مما يشير إلى أنهما سينجبان بنتاً.

واندلعت صيحات وهتافات الفرح عندما تم الكشف عن أن جنس المولود بنت، لكن في الوقت نفسه ، انطلقت الطائرة فجأة إلى الأعلى، ودارت على جانبها حيث انهار أحد جناحيها في الهواء.

واستمرت الطائرة في الخروج عن نطاق السيطرة، متجاوزة أشجار النخيل في بلدة سان بيدرو في المكسيك.

ولقي لويس أنجيل( 32 عامًا) ، وهو الطيار والشخص الوحيد على متن الطائرة الصغيرة حتفه ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، حيث تم العثور على جثته ملقى تحت الأنقاض بعد الحادث، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وانتشرت مقاطع من اللحظة المأساوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت صورة للطائرة مدى الضرر الذي لحق بها.

وأظهرت لقطات من خارج الحديقة حيث أقيمت حفلة الكشف عن كيف استمرت الطائرة في الاضطراب في السماء قبل أن تتحطم.

وحلقت الطائرة المتعرجة، التي كانت لا تزال تقذف مسحوقًا ورديًا، بالقرب من ساحة انتظار السيارات قبل أن تصطدم بالأرض في النهاية.