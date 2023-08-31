أسد هارب يثير الرعب في كراتشي

المصدر: (إسلام آباد - د ب أ)

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قال مسؤولون باكستانيون، أمس، إن أسداً هرب في مدينة كراتشي الباكستانية للمرة الثانية العام الجاري، ما يلقي الضوء على هوس الاحتفاظ بأسد أو نمر كحيوان أليف.

وقال مسؤول الشرطة شيراز نظير، إن الأسد البالغ من العمر 20 شهراً تجول لساعات في الشوارع في أحد أحياء كراتشي المزدحمة، الثلاثاء.

وقال مختيار أحمد سومرو، مسؤول الحياة البرية وأحد أعضاء الفريق الذي قام بأسر بالحيوان، إن الأطفال صرخوا وفر الكبار من الخوف.

وقال سومرو، «استغرق فريقنا ساعتين على الأقل لاحتجاز الأسد في موقف للسيارات حتى تم أسره ووضعه في قفص».

ولم يهاجم الأسد أحداً. وأظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يصيح في الآخرين ليركضوا، بينما كان الحيوان يسير ببطء على امتداد الرصيف.

وقال ممتاز علي، مسؤول آخر في الحياة البرية، إنه تم تسليم الأسد إلى حديقة الحيوان بالمدينة، وتم توجيه تهمة جنائية ضد المالك لاحتفاظه بحيوان بري في منطقة سكنية.

وأضاف علي أن المالك قد يدفع غرامة تصل إلى 300 ألف روبية باكستانية (نحو 1000 دولار) والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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