شاهد .. أسد هارب يثير الرعب في منطقة مزدحمة بباكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن أسدا بالغا فر من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي الواقعة جنوب باكستان، الثلاثاء، مسببا الذعر لساعتين قبل الإمساك به.

وذكر بيان الشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في الطريق الرئيسي للمدينة الساحلية المزدحمة خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

Sighting of a lion near a #Karachi residential area. Just your typical Karachi traffic-lions commuting on #ShahraheFaisal Who needs a zoo when you've got wildlife on the road? 🦁🚗 #ImranKhan #ElectricityBills #bubagirl #PetrolDieselPrice #IslamabadHighCourt #آیا_آیا_شیر_آیا pic.twitter.com/5ydNJjeHVG