دارسة: جيل طفرة المواليد في ألمانيا يعمل فترة أطول من الأجيال السابقة

المصدر: د ب أ

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أظهرت دراسة حديثة أن الرجال والنساء المنتمين لجيل ما يسمى بطفرة المواليد (الفترة بين 1946 و1955) في ألمانيا يعملون في المتوسط ​فترة ​أطول بكثير مقارنة بالأجيال السابقة.

أعلن المعهد الاتحادي لأبحاث السكان (BIB) اليوم الثلاثاء في فيسبادن أنه في الفئة العمرية بين 55 و64 عاماً، عمل الرجال المولودون عام 1955 بمعدل 3ر7 عام في المتوسط في وظيفة مدفوعة الأجر. في المقابل بلغ متوسط هذه المدة 3ر5 عام فقط خلال نفس الفئة العمرية للرجال المولودين في عام 1941.

وتضاعفت فترة عمل المرأة تقريبا من 6ر2 عام إلى 8ر4 عام في هذه المرحلة العمرية. كما تم تسجيل زيادة في سنوات العمل ولكن بمعدل أقل في الفئة العمرية من 65 إلى 74 عاماً.

ويرى العلماء إمكانية زيادة فترة العمل اعتبارا من سن 63 عاما، خاصة بالنسبة للنساء في غرب ألمانيا. وقالت إلكه لويشينجر، الباحثة في المعهد: "إمكانية استغلال هذه الإمكانات تعتمد على مدى جاذبية سوق العمل وإمكانية البقاء فيه"، مشيرة إلى أن مرونة ساعات العمل تمثل عاملا مهما هنا، موضحة أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في الأسرة قد تتعارض مع العمل المدفوع الأجر، نشرت الدراسة في دورية "ديموغرافيا" التي تصدر بالتعاون مع معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية.