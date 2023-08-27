وزارة التعليم السعودية تبدأ تنفيذ أول اختبار للطلبة في العام الجديد

المصدر: البيان

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عقد اليوم أول اختبار خلال العام الدراسي الجديد في كافة مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات في السعودية.

وشددت وزارة التعليم السعودية على كافة المدارس بتنفيذ اختبار «مهاراتي» في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية اعتباراً من اليوم الأحد.

ويؤدي الطلاب والطالبات من الصف الثاني الابتدائي حتى الثالث متوسط الاختبارات في مواعيد محددة تستمر حتى الـ15 من صفر الجاري.

وبحسب صحيفة عكاظ، تهدف الوزارة من خلال تنفيذ هذه الاختبارات إلى قياس مهارات ومعارف طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مقررات الفصول الدراسية في المواد الأساسية وتحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في هذه المواد، والتعرّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، وكذلك توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.

وتنفذ الاختبارات حضورياً في المدرسة؛ وفق الجداول المحددة من قبل الوزارة، بحيث يقدم الاختبار إلكترونياً للطلبة على هيئة كراس اختبار يحوي مادة واحدة أو مادتين ويكون زمن الاختبار ساعة ونصف من بداية الحصة الثانية، ولا يحتاج الاختبار إلى تحضير مسبق من الطالب، وفي حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار.

وأكدت وزارة التعليم، ضرورة أن يوثّق معلم المادة غياب أو تأخر الطالب في منصة مدرستي أو أي سجلات خاصة، وتسلم لإدارة المدرسة لتقوم بإدخالها في نظام نور على أن تخطر إدارة المدرسة بشكل يومي ولي أمر الطالب الغائب أو المتأخر عن المدرسة بالواقعة في ذات اليوم.

وبينت الوزارة في قواعد السلوك والمواظبة رفع إدارة المدرسة لإدارة التعليم تقريراً عن وضع الطالب المتغيب لأكثر من 20 يوماً والإجراءات التي تمت بحقه. وإجراءات التعامل مع الطلبة المتغيبين دون عذر خلال العام الدراسي: إذا كان غياب الطالب ثلاثة أيام دون عذر يتم تقديم إنذار أول للطالب وتحويله للموجه الطلابي، وإذا كان غيابه خمسة أيام فيتم تقديم إنذارٍ ثانٍ للطالب وإشعار ولي أمره بالإجراءات المترتبة على الغياب، وفي حال كان الغياب 10 أيام يتم تقديم إنذار ثالث للطالب واستدعاء ولي أمره، وأخذ تعهد خطي عليه بانتظام الطالب بالحضور، وإذا كان غيابه 15 يوماً فيتم تحويل الطالب من إدارة المدرسة إلى مكتب أو إدارة التعليم وينظر في نقل الطالب إلى مدرسة مع أخذ تعهد كتابي من ولي الأمر بعدم تغيُّب ابنه عن الدراسة.

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