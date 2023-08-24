السعودية: السجن والتعزير عقوبة ولي أمر الطالب الغائب 20 يوما بدون عذر

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "مكة" الإلكترونية عن إجراءات صارمة تبنتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، لضمان سلامة العملية التعليمية، وضمان حقوق الطفل.

وبموجب تلك الإجراءات التي أكدتها وزارة التعليم السعودية في إطار استعدادها لتحقيق دراسة نموذجية بالعام الدراسي الجديد، فإن غياب الطالب 20 يوما عن الدراسة بدون عذر، يحيل ولي أمره إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.

وحددت الصحيفة إجراءات رفع الدعوى القضائية كمايلي:

يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم والتي تفتح تحقيقا في الواقعة.

إدارة التعليم ترفع بدورها للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية.

الرعاية الأسرية تأخذ الطالب وتسمع أقواله وتحقق معه لمعرفة أسباب غيابه طيلة هذه المدة.

تحويل ولي الأمر مباشرة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه، ثم تحيل ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الدعوى.

يصدر القاضي حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة نظير ثبوت إهماله رعاية هذا الطالب.

وأوضحت الصحيفة الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر :

3 أيام إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.

5 أيام إنذار ثان وإشعار ولي الأمر

10 أيام إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد

15 يوما نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم

20 يوما تطبق إدارة التعليم ما ورد في نظام حماية الطفل