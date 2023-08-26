ثلج القمر.. هذا ما سيكشفه المسبار الهندي

المصدر: د ب أ

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كشفت خبيرة في تكنولوجيا الفضاء عن المهمة العلمية التي يُتوقع إنجازها من قِبل المسبار الهندي «تشاندرايان» الذي نجح في الهبوط على سطح القمر.

وأوضحت كانداس جونسون، المستثمرة وخبيرة تكنولوجيا الفضاء، اليوم، أنه من المتوقع أن يُظهر «تشاندرايان» ما إذا كان هناك جليد على القطب الجنوبي للقمر، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية.

وقالت جونسون: «بدا المسبار حرفياً في اتخاذ أولى خطواته الآن»، مشيرةً إلى أن الوسط العلمي يأمل «أن تُظهر الصور، التي سيتم نشرها غداً، ما إذا كان هناك جليد في القطب الجنوبي للقمر».

وأضافت أن تلك الخطوة من شأنها أن تبيّن «إذا كان يمكن استخدام هذا الثلج للحصول على الماء والأكسجين والوقود».

ونوَّهت، خلال حديثها في قمة مجموعة الأعمال «بي 20» في الهند التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندي، بأن بعثة الهند الفضائية لا تلهم شبابها فحسب، بل وشباب العالم أيضاً.

الجدير بالذكر أن كلمة «تشاندرايان» تعني باللغة السنسكريتية «المركبة القمرية».

وكانت هيئة أبحاث الفضاء الهندية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن مسباراً فضائياً هندياً هبط بسلام على سطح القمر.