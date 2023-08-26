الأرصاد السعودية تصدر "الإنذار الأحمر" في منطقة مكة

المصدر: د ب أ

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حذر المركز السعودي الوطني للأرصاد، اليوم "السبت"، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن المركز ، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم، رفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" بمنطقة مكة وأضم وميسان والطائف .

ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.