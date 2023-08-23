شقيقان أمريكيان يستغلان ولعهما في بيع نباتات صديقة للمبتدئين

المصدر: د ب أ

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حول شقيقان ولعهما بالنباتات إلى عمل بإقامة متجر لعرض وبيع النباتات الصديقة للمبتدئين وافتتحا متجرا للنباتات خاصا بهما، في وسط ضاحية سان بيدرو بمدينة لوس أنجليس، أطلقا عليه اسم "بروب هاوس".

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن متجر الشقيقين بريتاني وخوسيه مونتيرو الذي تبلغ مساحته 300 قدم مربع صغير، ومع ذلك حافل بكل أنواع النباتات، وافتتحاه في أكتوبر 2022.

وبدأ خوسيه /23 عاما/ وبريتاني /33 عاما/ رحلتهما التجارية وهما في سن الشباب، وعلما نفسيهما كل شيء تقريبا هما على دراية به، وغالبا ما يستخدمان الإنترنت كوسيلة للدعاية والتسويق، وفقا لما يقوله خوسيه، واستفاد كل منهما من خبراته العملية في إنجاح المشروع، فمثلا يدير خوسيه الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تقوم بريتاني المسلحة بخبرة تمتد لسنوات في عالم الشركات، بإدارة استراتيجية الأمور المتعلقة بالمالية والأعمال.

ويتخصص متجر بوب هاوس، في بيع النباتات الصديقة للمبتدئين، والتي لا تحتاج إلى جهد كبير في رعايتها، وقال الشقيقان إن مهمتهما تتمثل في تعليم الزبائن كيفية العناية بالنباتات، والتأكيد لهم بأن اقتنائها لا يتطلب بذل جهد كبير كما قد يبدو.

ويتيح متجرهما خدمات بسيطة التكلفة، من بينها علاج أمراض النباتات، ونقلها من أصيص لآخر، وتوزيعها في المنزل بشكل جمالي. وبسعر يبلغ خمسة دولارات يقدم متجر بروب هاوس، المساعدة على زراعة النبات في أصيص جديد، وطريق إزالة التربة القديمة بدقة، وكذلك فحص الجذور وإضافة تربة جديدة، وهي خدمات تقدم داخل المتجر، أو بدءا من عشرة دولارات يقوم المتجر بتقييم الصحة العامة للنبات المزروع حديثا، وتشخيص أية مشكلة يعاني منها، وإزالة الأنسجة المريضة، وتنظيف الأوراق وجعلها تبدو جديدة تماما.

وبإمكان المتجر أيضا التوصية، باختيار أماكن النباتات المنزلية بشكل أفضل، وفقا للمساحة المتاحة ودرجة الضوء وإمكانية رعايتها، وطبعا وفقا لاعتبارات جمالية. ويقدم استشارات مجانية في المتجر حول كيفية اختيار نوعية النباتات المناسبة وطرق زراعتها.

ويقدم المتجر لكل شاري للنباتات، بطاقة يأخذها معه إلى منزله، مدون فيها تعليمات تفصيلية، حول معدلات الري والرطوبة والضوء المناسبة.

وتشير الدراسات إلى أن النباتات المنزلية، قد تحسن الصحة النفسية ووظائف الجسم، كما أن النباتات العادية المزروعة داخل الأصص، يمكنها أن تحد من معدلات تلوث الهواء، داخل المنازل والمكاتب.