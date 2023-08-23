حرر له مخالفة مرورية.. غوارديولا الغاضب يرفض التقاط صورة مع شرطي

المصدر: البيان

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نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع "X" تويتر سابقا، مقطع فيديو يرصد ردة فعل مدربة، بيب غوارديولا،بعد تلقية مخالفة مرورية بسبب إيقاف سيارته بشكل خاطئ.

Pep Guardiola receiving a parking ticket today 🤣 pic.twitter.com/GitQeBaluy

ويظهر في الفيديو بيب غوارديولا، منفعلا، ويرفض التقاط صورة مع شرطي مرور، بعد اكتشافه تسجيل مخالفة لسيارته، بسبب إيقافها بشكل غير قانوني، ثم محاولة الشرطي التقاط صورة معه .

وبدا غوارديولا عصبيا ومستغربا طلب شرطي المرور التقاط صورة معه، بعد تغريمه، وخاطبه : "هل تريد صورة؟ ادفع مقابل ذلك"، ثم سار بحزم ليأخذ التذكرة من الزجاج الأمامي لسيارته ويدخل سيارته ويغلق الباب.

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