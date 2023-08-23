غوارديولا يجري عملية جراحية

المصدر: (لندن - د ب أ )

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يغيب جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن فريقه في المباراتين المقبلتين عقب خضوعه لعملية جراحية لعلاج «آلام شديدة في الظهر». ووفقاً لمانشستر سيتي، فإن المدرب الفائز مع الفريق بالثلاثية، كان يعاني من الإصابة منذ فترة وسافر إلى برشلونة للخضوع لجراحة عاجلة أمس. وسيظل غوارديولا في برشلونة في فترة النقاهة الخاصة به، وسيغيب عن مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وفولهام يوم 2 سبتمبر المقبل، وسيتولى خوانما ليلو قيادة الفريق طوال فترة غياب غوارديولا.

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