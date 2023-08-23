16 قتيلا على الأقل في حادث مروري بالمكسيك

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 36 آخرين في حادث مروري بولاية واهاكا بجنوب البلاد.

وقال حاكم الولاية سالومون خارا ، إن حافلة تقل مهاجرين اصطدمت بشاحنة.

وكتب عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تعازينا لأسر المتوفين الذين نتعهد أيضا بدعمنا الكامل لهم".

ولم تشر السلطات في البداية إلى الوجهة التي كان يقصدها المهاجرون.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين يسعون إلى الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك سنويا هربا من الفقر والعنف والأزمات السياسية.