المصدر: رويترز

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قال يوري بوريسوف مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم الاستمرار في برنامجها الخاص بالقمر على الرغم من تحطم مركبة الفضاء "لونا-25".

وقال بوريسوف للتليفزيون الرسمي "لن يتوقف برنامج القمر تحت أي ظرف- سيكون هذا هو أسوأ قرار".

وكان المسبار قد اصطدم بسطح القمر نهاية الأسبوع بعد حادث وتحطم هناك، لتنتهي بذلك أول مهمة روسية على القمر منذ نحو 50 عاما.

وأوضح بوريسوف أن محركا كان من المفترض أن يصحح وضع المسبار في مدار القمر من أجل الهبوط الذي كان مقررا اليوم الاثنين، لم يتم إيقاف تشغيله في الوقت المناسب.

وقال بوريسوف إن المحرك استمر في العمل لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية كما كان مقررا، مضيفا أن " الحادث وقع لأن المحرك عمل 43 ثانية بلا داعي. بسبب هذا، تحرك المسبار إلى مدار قمري مفتوح، ثم تحطم ".

وأعرب بوريسوف عن أمله في نجاح مهمات القمر المقبلة المخطط لها، مؤكدا ضرورة الإسراع في العمل.