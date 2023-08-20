السلطات العراقية توقف مشتبها عرض مشاهد إباحية في شاشة إعلانات بشوارع بغداد

المصدر: د ب أ

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أطفأت السلطات العراقية السبت شاشات الإعلانات في شوارع بغداد بعدما تعرّضت إحداها لعملية قرصنة نتج عنها عرض مشاهد إباحية أمام العامّة في وسط العاصمة، في اختراق قالت قوات الأمن الأحد إنّها أوقفت مشتبهاً بتورّطه فيه.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه إنّ "شخصاً تمكّن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق قبل أن نتمكّن من قطع كابل الكهرباء"عن الشاشة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحتها، بدت فيها مقاطع إباحية تُبثّ عبر لوحة إعلانات على طريق عام أثناء مرور سيارات عليه.

واضح المصدر الأمني أنّ هذه "المشاهد غير الأخلاقية" دفعت السلطات إلى "إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد" ريثما يتمّ فحص المعدّات الأمنية.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنّه تم توقيف مشتبه بضلوعه في هذا الاختراق، من دون أن تكشف عن دوافعه.

ومنذ العام الماضي تلاحق السلطات العراقية، بعضاً من صانعي المحتوى على "يوتيوب" و"تيك توك" بتهمة المشاركة ب"محتوى فاسد" يتعارض مع "الأخلاق والتقاليد".