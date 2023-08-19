مشكلة فنية تواجه مركبة الفضاء الروسية «لونا-25»

المصدر: رويترز

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كشفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم، حدوث وضع غير طبيعي في مركبة الفضاء الروسية (لونا-25) خلال استعدادها للانتقال إلى مدار ما قبل الهبوط.

وأوضحت «روسكوسموس»، في بيان مقتضب، أنه «خلال العملية، حدث وضع غير طبيعي على متن المحطة الآلية لم يسمح بتنفيذ المناورة بالمعايير الثابتة المحددة».

وأضافت أن المختصين يحللون الموقف، من دون الخوض في تفاصيل.

ومن المزمع أن تهبط مركبة الفضاء على القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين، في إطار سباق بين القوى الكبرى لاستكشاف جزء من القمر يعتقد العلماء أنه ربما يحتوي على مياه متجمدة وعناصر نفيسة.

وكانت «روسكوسموس» قد قالت إنها تلقت أولى النتائج من مهمة «لونا-25»، وإنه يجري تحليلها.

ونشرت الوكالة أيضاً صوراً لفوهة «زيمان» على سطح القمر ملتقطة من مركبة الفضاء (لونا-25).

وقالت إن «زيمان» هي ثالث أعمق فوهة في النصف الجنوبي من القمر، ويبلغ قطرها 190 كيلومتراً، وعمقها ثمانية كيلومترات.