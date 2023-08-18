رجل يحصل على 3 ملايين دولار أمريكي تعويضاً عن حبسه ظلما 19 عاما

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الجمعة أن رجلا، تم حبسه ظلما لمدة 19 عاما، سيحصل على حوالي خمسة ملايين دولار نيوزيلندي (ثلاثة ملايين دولار أمريكية)، كتعويض.

ففي عام 1986، تم إدانة الرجل، الذي يدعى هول، بقتل آرثر إيستون وإصابة ابنه، بريندون إيستون، عمدا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وتم إلغاء الحكم بإدانته في عام 2022.

وقالت ديبورا راسيل، القائمة بأعمال وزيرة العدل النيوزيلندية، إن الحكومة وافقت على دفع أربعة ملايين و933 ألفا و725 دولار نيوزيلندي، كتعويض، عن حبسه لمدة 19 عاما.

وأضافت راسيل أن "الحكومة تقبل براءة السيد هول وتعتذر دون تحفظ عن إدانته وحبسه ظلما".

وتابعت راسيل "اعترف أن الاعتذار والتعويض، لا يمكن أبدا أن يعالجان الظلم، الذي عانى منه السيد هول على الإطلاق. لكن آمل أن يقطعوا شوطا ما في مساعدة السيد هول على إعادة بناء حياته وسيمكنوه من متابعة الأشياء التي يرغب فيها".