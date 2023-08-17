مصر: أول رد فعل من القاهرة على طائرة زامبيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية وكذا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية إن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.

وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

وأعلنت السلطات الزامبية، الثلاثاء، أنها احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة.

و احتجزت اللجنة عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا، أن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل "بضائع خطرة"، هبطت الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

وأضاف باندا: "أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، وخمس مسدسات، وسبع ذخيرة (ذخيرة)، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب.

وأوضح أنه تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، وتحويل الأموال إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق.