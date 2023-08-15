زامبيا تحتجز طائرة قادمة من مصر تحمل ملايين الدولارات و127 كغم ذهباً

المصدر: البيان

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احتجزت السلطات الزامبية، الثلاثاء، طائرة خاصة قادمة من مصر تحمل 5.6 ملايين دولار نقداً و602 عملة ذهبية، و 5 بنادق بها 126 رصاصة.

وأوقفت السلطات 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و 6مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

ووفق صحيفة المصري قال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا: «الطائرة قادمة من القاهرة، وتحمل «بضائع خطرة»، هبطت الإثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا».

وأوضح باندا: «أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 ملايين دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخيرة، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغراما، ومعدات لوزن الذهب».

وأضاف: «ضُبطت الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية. وعُهد بالأموال إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق».