روسيا تحلل الرسالة الأولى للرحلة المتجهة إلى القمر

المصدر: رويترز

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، اليوم، أن علماء من روسيا بدأوا تحليل البيانات الأولى التي تلقتها مركبة الفضاء «لونا-25» بعد تشغيل الأجهزة العلمية الموجودة على متنها للمرة الأولى.

وقالت الوكالة، في بيان نشرته عبر تطبيق «تيليغرام»: «تواصل لونا-25 رحلتها إلى قمر الأرض الطبيعي»، مؤكدةً أن «جميع أنظمة المحطة الآلية تعمل بصورة سليمة، والتواصل معها مستقر، وتوازن الطاقة إيجابي».

وأضافت: «حصلنا على بيانات القياس الأولى الخاصة بالرحلة المتجهة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها».

و«لونا-25» هي أول مركبة فضاء تطلقها روسيا للهبوط على سطح القمر منذ 47 عاماً، في محاولة لتصبح أول دولة تقوم بهبوط سلس على القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يُعتقد أنها تحتوي على جيوب من جليد الماء.