زوكربيرغ ينفي وجود اتفاق بشأن نزاله مع ماسك

المصدر: د ب أ

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نفى مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك، وجود أي اتفاق مع قطب الصناعات التكنولوجية المتطورة إيلون ماسك، بشأن النزال الموعود بينهما.

وبدا زوكربيرغ متشككاً في أن ماسك سيوافق على منازلته، بعدما كتب الأخير على منصته الاجتماعية «إكس»، أمس، أنه طلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزير ثقافتها جينارو سانجوليانو موقعاً تاريخياً للمعركة.

وقال سانجوليانو: «لن يحدث ذلك في روما»، مضيفاً أنه أجرى «محادثة طويلة وودية» مع ماسك.

وكانت هناك تكهنات بأن اثنين من أغنى الرجال في العالم سيقاتلان مثل المحاربين القدامى في الكولوسيوم في روما.

وكتب ماسك على موقعه أن ميلوني وسانجوليانو اتفقا على «موقع ملحمي»، لكنه لم يذكر اسمه.

ولكن في وقت لاحق من اليوم، قال زوكربيرغ إنه سيكون الشخص الذي سيعلن الموقع.

وكتب: «إذا وافق (ماسك) على موعد فعلي، فسوف تسمعونه مني. يرجى افتراض أنه لا يوجد اتفاق على أي شيء يدعيه».

وظهر احتمال النزال لأول مرة في يونيو. وتحدى ماسك زوكربيرغ، الذي وافق. وبعد الضجة الأولى، تبع ذلك صمت، بحيث شكك الكثيرون في أن المليارديرين سيجتمعان في الحلبة.