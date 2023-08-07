إيلون ماسك في انتظار جراحة محتملة

المصدر: د ب أ

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كشف ملياردير التكنولوجيا الأمريكي، إيلون ماسك، أنه سيجري أشعة بالرنين المغناطيسي على رقبته ومنطقة أعلى الظهر اليوم، مشيراً إلى أنه قد يخضع لعملية جراحية.

وأوضح ماسك (52 عاماً)، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت تلك العملية الجراحية مطلوبة، قبل النزال المقترح في قفص الذي سيخوضه ضد مواطنه والمؤسس المشارك لمنصة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم.

وقال أغنى شخص في العالم، في تصريح سابق، إنه ربما يحتاج إلى إجراء عملية لتعزيز الصفيحة المصنوعة من التيتانيوم التي تربط فقرتيه القطنيتين رقم 5 و6 معاً.

وتحظى صحة ماسك باهتمام شديد في أنحاء العالم، نظراً لأنه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء «سبيس إكس»، وكذلك مالك منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» التي تغيَّر اسمها أخيراً إلى «إكس».

وذكر ماسك، المشهور بأنه مدمن عمل، في وقت سابق، أنه يعانى آلاماً بالغة في الظهر، بعد خوضه مباراة مع مصارع للسومو.