يقتل نفسه عن طريق الخطأ

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب صياد ألماني في إزهاق روحه عن طريق الخطأ، إذ أصاب نفسه برصاصة أطلقها على ساقه من غير قصد.

وتوفي الصياد، الذي يقطن في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، من جراء تلك الحادثة المأساوية الغريبة.

وأكد متحدث باسم الشرطة، اليوم، أن الرجل (60 عاماً) اتصل بزوجته مساء أمس، وأخبرها بأنه أطلق النار على نفسه.

ولم يتحدد موقع الحادث على وجه الدقة حسب تصريحات الشرطة في وقت سابق، وأفادت الشرطة بأن البحث عن الرجل بدأ بمشاركة خدمة الإنقاذ وأفراد إطفاء متطوعين والشرطة التي استعانت في البحث بمروحية.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الصياد جثة هامدة عند حافة أحد الحقول، مشيرةً إلى أن قوات الإنقاذ حاولت إنعاشه لكن دون جدوى. وتوفي الرجل في مكان الحادث.