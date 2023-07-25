ترامب يسعى للمشاركة في برنامج "تجربة جو روجان"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المشاركة بالظهور في برنامج تجربة جو روجان أو "ذا جو روجان إكسبيريانس"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية الاثنين .

وأفادت الصحيفة بأنه تردد أن مضيف البرنامج لا يرغب في إجراء مقابلة مع المرشح الجمهوري البارز في السباق الرئاسي المقبل المقرر في عام 2024 .

يشار إلى أن جمهور روجان البالغ تعدادهم 11 مليون معجب تقريبا جعلوا من برنامج البودكاست الخاص به الأكثر استماعا على منصة "سبوتيفاي ".

ويبدو أن العديد ممن يشاركون مقدم البرنامج الشهير "55 عاما" في وجهات نظره التي غالبا ما تكون تآمرية حول مواضيع مثل "التشكيك في لقاح كوفيد 19 " ومعارضة "التصحيح السياسي" والذي يتردد صداه أيضا مع العديد من الموالين لشعار ترامب "لنجعل امريكا عظيمة مرة اخرى".

وقال روجر ستون مستشار ترامب لصحيفة ديلي بيست، :" ربما يكون ترامب هو الشخص الوحيد الأكبر في عالم الإعلام الجديد من جو روجان وفكرة تواجدهما معا ستجذب جمهورا كبيرا لا يصدق".

وتردد أن ستون يعتبر نفسه من بين أنصار ترامب الراغبين في جعل ظهور مثل هذا البودكاست يتحقق.

ولكن روجان- الذي لم يعلق على قصة ديلي بيست - أخبر زميله في البودكاست ليكس فريدمان في بث يوم 5 يوليو الماضي أنه رغم العروض العديدة، فإنه لا يهتم بمنح ترامب مثل هذه الفرصة.

وقال روجان: "إنني لست من مؤيدي ترامب بأي شكل من الأشكال ، ولا أريد مساعدته. ولست مهتما بمساعدته".

