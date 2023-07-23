هل يودع تويتر «طائره الأزرق»؟

المصدر: رويترز

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قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي. وكتب على المنصة التي يملكها: «سنودع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور.

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأحد: «إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً».

ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، فيما لم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

وتحت قيادة ماسك للمنصة منذ شرائها في أكتوبر الماضي، غيرت الشركة اسم أعمالها إلى «إكس كورب»، بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير «تطبيق فائق» على غرار تطبيق وي تشات الصيني.

ويصف الموقع الإلكتروني لتويتر الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه أكثر أصولنا تميزاً مضيفاً: «ولهذا السبب نحميه بشدة».

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقتاً في أبريل الماضي، بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة الدوجكوين المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.