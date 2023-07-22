أوروبا على صفيح ساخن.. عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا

المصدر: د ب أ

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ضربت عواصف جديدة كرواتيا وصربيا، بعد ظهر ومساء أمس الجمعة، مما تسبب في وفاة طفل، في صربيا وحدوث أضرار واسعة في شبه جزيرة "استريا" في كرواتيا وهي مقصد مزدحم للعطلات وذلك استمراراً للطقس اليئ الذي يضرب أوروبا.

وفي منطقة "نوفيجراد" الكرواتية، اقتلعت الرياح العاتية الأشجار، التي سقطت على القوافل والخيام والسيارات، طبقا لما ذكرته صحيفة "جلاس استري" الإقليمية، من مدينة "بولا" عاصمة المنطقة، نقلا عن مسؤولين.

ووقعت أسوأ أضرار في منطقة تخييم، قرب البحر، لكن لم يصب أحد بأذى.

وفي بلدة "نوفي ساد" شمال صربيا، توفي صبي12 عاما ، كان في الهواء الطلق، عندما هبت العاصفة. وعثر على الطفل فاقدا الوعي، أمام منزل عمته. وذكرت قناة "آر.تي.إس" الحكومية التلفزيونية أنه مازال يتم التحقيق في السبب المحدد لوفاته.

كانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت أمس الأول الخميس، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات في عواصف عاتية اجتاحت كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا الأربعاء الماضي، مما أسفر عن أضرار جسيمة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية (اتش ار تي) إن شخصين لقيا حتفهما في العاصمة الكرواتية زغرب بالإضافة لشخصين آخرين في أجزاء أخرى بالبلاد.

وتوفيت امرأة أيضا في شمال البوسنة. وفي صربيا، أدت العواصف إلى تنفيذ أكثر من مئتي عملية إطفاء.

من جهة أخرى ذكر خبير بهيئة الأرصاد الجوية اليونانية اليوم السبت أنه لا تلوح في الأفق نهاية لموجة الحر في البلاد ، على الرغم من أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حرائق ضخمة، نشبت بالقرب من العاصمة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، في جنوب اليونان، في مطلع الأسبوع، لكن شمال البلاد سيواجه أيضا درجات حرارة مرتفعة تصل إلى حوالي 40 درجة مئوية. حتى في معظم جزر "بحر إيجه"، ستتجاوز درجات الحرارة 38 درجة.

ونظرا لأن الشرارات يمكن ان تتسبب في حرائق غابات، أو تفاقمها، في الظروف الجافة، فقد كرر فريق الإطفاء تحذيرات بشأن خطورة عالية لحرائق الغابات".

وقال متحدث باسم فريق الإطفاء للتلفزيون الرسمي صباح اليوم السبت "إننا نواجه اوقاتا أكثر صعوبة".

ومن جهة أخرى، وصل المئات من رجال الإطفاء من رومانيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا، إلى اليونان ، لتعزيز أطقم إخماد الحرائق المحلية والمساعدة في مكافحة الحرائق.

وتدعم فرنسا وإيطاليا وتركيا وقبرص وإسرائيل والأردن أيضا تلك الجهود بطائرات ومروحيات لإخماد الحرائق، حسب هيئة الدفاع المدني اليونانية.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في البر الرئيسي باليونان إلى 48 درجة مئوية بحلول الأربعاء، لتشهد البلاد درجة الحرارة القياسية البالغة 8ر48 درجة مئوية التي تم تسجيلها في جزيرة صقلية الإيطالية قبل عامين.

ولا تزال بعض حرائق الغابات التي اندلعت قرب أثينا الاثنين الماضي مستعرة، فيما تواجه البلاد لفحة جديدة من الحرارة القادمة من الصحراء الكبرى خلال الأيام الستة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأول الخميس: "لم تنته الأوقات العصيبة بعد".

ويتواصل رئيس الوزراء مع قادة أوروبيين آخرين لتوفير المزيد من الطائرات ورجال الإطفاء لإخماد الحرائق.