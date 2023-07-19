بلدة فرنسية تفرض غرامة على مقتني الكلاب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سئمت بلدة بيزييه في جنوب فرنسا من أصحاب الكلاب الذين لا ينظفون فضلات حيواناتهم، حيث أبدت رغبتها في تعقب المخالفين عن طريق تحليل الحمض النووي في المستقبل.

واعتبارا من هذا الأسبوع، يتطلب مرسوم جديد من أصحاب الكلاب في وسط المدينة الحصول على جواز سفر جيني لأصدقائهم ذوي الأرجل الأربعة، حيث يمكن بعد ذلك تحليل الفضلات التي تترك على الأرصفة وتحديد المالك المذنب.

وبعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، سيتعين على أي شخص يمشي كلبه بدون تصريح جيني دفع 38 يورو (63ر42 دولار)، وستكون هناك غرامة قدرها 122 يورو مستحقة لعدم إزالة فضلات الكلاب.

وفي البداية، سيتم اختبار هذا الإجراء لمدة عامين.

وقال عمدة بيزييه روبرت مينار لفرانس إنفو: "لا أستطيع تحمل كل هذه الفضلات بعد الآن. لقد أجرينا تعدادا. وفي وسط المدينة وحده، نجمع أكثر من ألف (من فضلات الكلاب) كل شهر. عليك فرض عقوبات لجعل الأشخاص يتصرفون بشكل صحيح".

وأضاف مينار أن البلدية ستقدم لجميع أصحاب الكلاب اختبار لعاب كلابهم مجانا، وهو أمر ضروري لجواز السفر الجيني.