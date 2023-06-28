بلاغ عن مسلَّح يتجوَّل بمدرسة في ألمانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت شرطة برلين أنها تلقت بلاغاً عن وجود رجل يحمل ما يشبه السلاح شوهد في فصل دراسي بمدرسة في العاصمة الألمانية.

وأوضحت الشرطة، اليوم، أنها لا تستطيع تأكيد الواقعة، مؤكدةً عدم توافر تفاصيل أخرى.

وذكرت هيئة البث المحلية «آر.بي.بي24» أن الرجل المذكور ربما خبأ أيضاً حقائب في المدرسة لأسباب لم تتضح بعد.

وأضافت أن تعليمات صدرت عبر مكبرات الصوت في المدرسة للطلاب والمعلمين بالبقاء في الفصول الدراسية، مشيرةً إلى أن خدمات الطوارئ تفتش المبنى الآن.

وأنهت شرطة برلين حالة الإنذار فيما بعد، وقال متحدث باسم الشرطة إن العملية انتهت نحو الساعة 12:50 مساء (1050 بتوقيت غرينتش) دون العثور على الرجل.