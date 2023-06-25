العثور على ثعبان طوله 1.5 متر بموقف سيارات في فيينا

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا أنه تم العثور على ثعبان من نوع البيثون الملكي طوله 1.5 متر في غابة بالقرب من موقف سيارات.

وقالت الشرطة، اليوم، إن أحد عناصرها لاحظ الثعبان وأخذه، ثم سلَّمه إلى خدمات إنقاذ الحيوان.

ومن المرجَّح أن يكون شخص ما ترك الثعبان حيث بدا في حالة ضعف عندما تم العثور عليه.

وأفاد التقرير بأن الثعبان لم يحاول مهاجمه الشرطي أو الهروب.

يًذكر أن الثعابين من نوع البيثون الملكي تعيش في غرب ووسط أفريقيا، وهي ليست سامة وتعتبر مسالمة نسبياً.

وغالباً ما يتم الاحتفاظ بهذه الثعابين في حظائر كحيوانات أليفة غريبة، وتتغذى على الفئران والجرذان والطيور بعد خنقها بجسمها.