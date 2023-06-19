تقرير: الحر الشديد سيصبح أمراً معتاداً في أوروبا

المصدر: رويترز

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أكد تقرير مناخي أن موجة الحر الشديد في صيف 2022 بأوروبا لن تكون الوحيدة، موضحاً أنها ستصبح أمراً معتاداً.

وبيَّن التقرير المشترك الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعلماء من الاتحاد الأوروبي، الذي نُشر اليوم، أن أوروبا شهدت أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق العام الماضي ما أودى بحياة الكثيرين، مشيراً إلى وفاة 16 ألف شخص العام الماضي.

وذكر أن أوروبا تشهد أسرع وتيرة لارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، إذ إنها زادت بما يعادل مثلي زيادة متوسط درجات الحرارة عالميا منذ الثمانينيات.

وقال كارلو بوانتمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي: «مع الأسف، لا يمكن اعتبار أنها المرة الوحيدة» التي سنشهد فيها مثل هذه الموجة من الحر الشديد.

وأضاف: «وفقاً لفهمنا الحالي لنظام المناخ وتطوره، فإن مثل هذه الأحداث جزء من نمط سيجعل حالات الإجهاد الحراري الشديدة أكثر تكراراً وشدة في جميع أنحاء المنطقة».

وحذر العلماء من أن العالم سيشهد في المستقبل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن التغير المناخي، إلى جانب الاقتراب أكثر من ظاهرة النينيو.

وأكدوا أن السبب وراء كون أوروبا أكثر القارات ارتفاعاً في درجات الحرارة يعود إلى حقيقة أن جزءاً كبيراً منها يقع في القطب الشمالي وجنوبي القطب الشمالي مباشرة، وهما أكثر منطقتين تشهدان تسارعاً لوتيرة ارتفاع درجات الحرارة على الأرض، فضلاً عن الآثار الناتجة عن التغير المناخي.