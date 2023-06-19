إيرلندا تدرس إعدام 200 ألف رأس ماشية لمكافحة تغير المناخ

المصدر: د ب أ

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تدرس إيرلندا إعدام حوالي 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الزراعة في البلاد.

وصرح بات ماكورماك، رئيس جمعية موردي الألبان الأيرلندية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه من المزمع إجراء محادثات بين المزارعين العاملين في قطاع إنتاج الألبان وممثلي الحكومة.

وقال إنه سيتعين على الحكومة الأيرلندية إظهار الالتزام وتقديم ميزانية لتمويل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج تطوعيا فقط، وفقا لماكورماك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الزراعة الأيرلندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة ستعرض على المزارعين خيارات طوعية وجذابة ماليا.

وأعلنت وكالة حماية البيئة الأيرلندية مؤخرا أن البلاد من المحتمل أن تفوت أهدافها المناخية بفارق كبير.

وينص أحد هذه الأهداف على أن الانبعاثات من القطاع الزراعي وحده يجب أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 4% و 20% بحلول عام 2030.

وتهدف إيرلندا بشكل عام إلى خفض انبعاثات البلاد بنسبة 30% مقارنة بمستويات عام 2005.