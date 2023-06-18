إندونيسيا تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد أن يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى في إندونيسيا.

وأعلن مفتى سنغافورة أن المسلمين في سنغافورة سيحتفلون بعيد الأضحى المبارك يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري .

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية فى موقعها الإلكترونى عن مفتي سنغافورة ناظر الدين محمد ناصر قوله في بيان صحفى إنه استنادا إلى الحسابات الفلكية وعدم ظهور هلال شهر ذي الحجة عند غروب شمس اليوم الأحد، فإنه على ذلك يكون يوم 20 من يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة وليوافق يوم التاسع والعشرين من يونيو أول أيام عيد الأضحي .