سيارة تصدم 20 شخصاً في سويسرا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الشرطة السويسرية أن سيارة اصطدمت بمجموعة مؤلفة من 20 شخصاً.

وأوضحت الشرطة، اليوم، أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف، على بعد نحو 15 كيلومتراً من جنوب شرق بازل.

وتم نقل مصابين اثنين من بين الستة إلى المستشفى بمروحية، ولم تفصح الشرطة عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يشتبه في أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أي دوافع أخرى. وفتح مكتب المدعى العام تحقيقاً.