إنارة الشوارع تتسبب بمشكلة تزاوج كبيرة لـ "الديدان المتوهجة"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال العلماء إن أضواء إنارة الشوارع تجعل من الصعب على ذكور "الديدان المتوهجة"، العثور على إناث للتزاوج، حيث أظهرت الأبحاث التي أجراها فريق من الخبراء في علم الحيوان بالمملكة المتحدة، أن قوة الأضواء الاصطناعية البيضاء تجعل توهج شريك الزاوج المحتمل، خافتا.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء، عن الباحثين القول إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة "جورنال أوف إكسبيريمنتال بيولوجي" العلمية، تسلط الضوء على العواقب الخطيرة التي يُحتمل أن تتعرض لها مجموعات "الديدان المتوهجة" في المملكة المتحدة وحول العالم أيضا.

وقال جيريمي نيفن، خبير علم الحيوان في كلية علوم الحياة بجامعة ساسكس: "لقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود انخفاض واسع النطاق في أعداد الحشرات، وهو الامر الذي قد ينتج عنه عواقب وخيمة على الزراعة والأنظمة البيئية التي تعتمد على الحشرات".

ويشار إلى أن "الديدان المتوهجة" هي عبارة عن خنافس صغيرة ورفيعة، يمكن العثور عليها تحت الصخور، حيث تتغذى على الحجر الجيري أو بالأراضي العشبية حول الأحجار الجيرية.

وتبدو الذكور مثل الخنافس العادية، إلا أن الإناث تشبه اليرقات ويخرج منها ضوء أخضر لامع تزداد قوته في الليل.