العثور على هيكل أحفوري لـ "أغرب سحلية" على الأرض

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر باحثون في جامعة أسترالية على هيكل أحفوري لسحلية وصفوها بأنها "أكبر وأغرب سحلية عاشت على الإطلاق.



وكانت السحلية "تيليكا فرانجينز" كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك ، حسبما قال باحثون في جامعة فليندرز في بيان اليوم الأربعاء.



وقال الباحثون إن السحلية عاشت خلال العصر الجليدي ، إلى جانب الحيوانات الضخمة الشهيرة مثل الأسود الجرابية والكنغر قصير الوجه.



وكانت "فرانجينز" أكبر ألف مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة ، والتي تزن حوالي 2 جرام ، حسبما قالت الباحثة كايلا ثورن.



وأضافت: "إنها تكشف أن حتى المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدي"، وأضافت ثورن أن فرانجينز كان لديها أيضا "مظهر جانبي مكتنز ومسنن فريد من نوعه".