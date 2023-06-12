تراجع معدل الزواج عند الصينين إلى أدنى مستوى منذ 40 عاماً

المصدر: د ب أ

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تراجعت أعداد حالات الزواج الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 40 عاما في عام 2022، مما زاد من احتمالية استمرار انخفاض عدد السكان في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين، بأن العام الماضي كان قد شهد تسجيل نحو 8ر6 مليون حالة زواج جديدة في الصين، بانخفاض نسبته 11% عن عام 2021، وهو أقل رقم يتم تسجيله منذ عام 1985، عندما بدأ تسجيل البيانات الحكومية المتاحة حاليا.

وتُظهر البيانات أن عدد الزيجات كان قد بلغ ذروته في عام 2013، ثم بدأ في الانخفاض سريعا منذ ذلك الحين.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا مع تقدم المواطنين في العمر وتراجع أعداد المواليد.

ومن المحتمل أن يعود السبب وراء انخفاض عدد الزيجات إلى تراجع أعداد الشباب، بالاضافة إلى رغبة بعض الشباب المرتبطين بتأجيل إتمام الزواج إلى وقت لاحق، وتغير النظرة للزواج، إلى جانب تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا.