القبض على بريطاني تسلق برج " لوتيه ورلد" في سول

المصدر: د ب أ

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-ألقت الشرطة الكورية الجنوبية صباح اليوم الاثنين القبض على رجل بريطاني بعد 4 ساعات من تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد في سونجبا-جو في سول دون الحصول على إذن مسبق .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا للشرطة وشركة لوتيه للعقارات والتنمية، تسلق الرجل البريطاني البالغ من العمر 24 عاما، الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد، الذي يبلغ ارتفاعه 555 مترا تقريبا، بيدين عاريتين ابتداء من الساعة الخامسة صباح الاثنين ( الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

وفي الساعة 7:50 صباحا، أبلغ حارس أمن الشرطة وسلطات الإطفاء بعد أن عثر على الرجل البريطاني، الذي أطلق عليه "الرجل العنكبوت البريطاني". ووصلت السلطات إلى موقع الحادث في الساعة 8:03 صباحا وقامت بتركيب حصيرة هوائية تحسبا لحدوث طوارئ.

وعلى الرغم من وصول السلطات إلى موقع الحادث، واصل الرجل البريطاني التسلق ووصل إلى الطابق الـ73 في الساعة 8:52 صباحا.

وبتوجيهات من سلطات الإطفاء دخل الرجل إلى شرفة في الطابق الـ123 في الساعة 9:00 صباحا.

وألقت الشرطة القبض على الرجل وبدأ التحقيق معه.

يذكر انه في عام 2018، ألقت الشرطة القبض على آلان روبير الملقب بـ "الرجل العنكبوت الفرنسي"، البالغ من العمر 61 عاما بسبب تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد. وتسلق روبير حتى الطابق الـ 75 في ذلك الوقت.