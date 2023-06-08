مصرع روسي بهجوم سمكة قرش في مصر (فيديو)

المصدر: رويترز

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لقي روسي مصرعه، اليوم، بهجوم سمكة قرش في مدينة الغردقة في مصر.

وأعلنت القنصلية العامة الروسية في الغردقة أن مواطنها لقي حتفه بهجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر.

وحثت القنصلية، اليوم، في بيان عبر «تيليغرام»، السائحين الروس على توخي الحذر عند ارتياد المياه، داعيةً إلى الالتزام الصارم بأي حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية.

وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء إن الضحية رجل روسي من مواليد 1999، مشيرةً إلى أنه مقيم في مصر وليس سائحاً.