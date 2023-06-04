سقوط خطير لرئيس وزراء بلجيكا من دراجته

المصدر: د ب أ

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حالف الحظ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بالنجاة من سقوط خطير من على دراجته، حيث كان يرتدي خوذة.

وقال دي كرو (47 عاماً)، في مقطع مصور على «تويتر»، إن نجله الذي كان يرافقه اتصل بأجهزة الطوارئ.

وقال إنه عاد الآن إلى المنزل بعد قضاء ليلة في المستشفى، معرباً عن شكره للفريق الطبي هناك لما تلقاه من رعاية طيبة.

وقال، في نهاية المقطع المصور القصير بابتسامة: «الرياضة أمر صحي، لكن يجب عليك أيضاً توخي الحرص نوعاً ما».

ووفقاً لتقرير لوكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، سقط دي كرو، أمس، في منطقة ليست بعيدة عن منزله ببلدية براكيل، ثم فقد الوعي فترة قصيرة.

وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لفحوص كإجراء احترازي.

ووفقاً لمجلس وزرائه، سيعودة إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي غداً.