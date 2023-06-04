مصرع 14 شخصا في انهيار أرضي بإقليم سيتشوان الصيني

المصدر: رويترز

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قال التلفزيون المركزي الصيني إن 14 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي وقع بإقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين فيما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وقع الانهيار الأرضي في حوالي الساعة السادسة (2200 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم الأحد في منطقة جبلية بالقرب من مدينة ليشان الواقعة في جنوب الإقليم.

وذكر التلفزيون الصيني أن أكثر من 180 عامل إنقاذ انتقلوا إلى موقع الحادث، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية.

وأشارت بيانات الأرصاد الجوية إلى أن مدينة ليشان تعرضت لأمطار غزيرة على مدى اليومين السابقين للحادث.