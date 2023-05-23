لصوص جواهر متحف القبو الأخضر يستأنفون أحكام سجنهم

المصدر: د ب أ

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سيتعين على المحكمة الاتحادية الألمانية النظر في قضية سرقة مذهلة لجواهر من متحف القبو الأخضر في مدينة دريسدن الألمانية.

وأعلن متحدث باسم محكمة مدينة دريسدن، وهي محكمة أدنى درجة، اليوم الثلاثاء أن ثلاثة متهمين استأنفوا الحكم الذي أصدرته محكمة دريسدن في 16 مايو الجاري.

وتنتهي مهلة تقديم الاستئناف بحلول منتصف الليل.

وأصدرت محكمة دريسدن أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات وأربعة أشهر، وست سنوات وثلاثة أشهر، بحق خمسة شباب من عشيرة "ريمو" في برلين بتهمة سرقة مجوهرات من متحف القبو الأخضر.

وأدانت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بالحرق المتعمد الخطير المقترن بالأذى الجسدي الفادح، والسرقة بالأسلحة وإلحاق الضرر بالممتلكات، والحرق المتعمد.

وتم إصدار العقوبة بناء على "اتفاق" مع المتهمين. وتمت تبرئة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بسبب عذر الغياب عن مكان الجريمة.

وأصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر وخمسة أعوام وعشرة أشهر وستة أعوام وشهرين على ثلاثة رجال من عائلة عربية معروفة تبلغ أعمارهم الآن 26 و 27 و 29 عاما.

وحكم على أحد الشقيقين التوأمين بالإيداع في سجن الأحداث لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

وقضت المحكمة بأن يسدد المتهمين الأربعة ثمن الأضرار التي لحقت بالمتحف وصناديق العرض.

ورأى القضاة أيضا أن الشاب الآخر البالغ من العمر 24 عاما متواطئ، وقد تلقى عقوبة بسجن الأحداث لمدة ستة أعوام - بما في ذلك إدانة سابقة.