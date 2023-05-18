كادت تنتهي بكارثة .. هاري وميغان يتعرضان لمطاردة خطرة بالسيارات

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم الأمير البريطاني هاري الأربعاء أن الأمير وزوجته ميغان ووالدتها تعرضوا "لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية" من مصورين متطفلين.

وأضاف أن المطاردة وقعت بعد أن حضروا حفلا لتوزيع جوائز في نيويورك أول أمس الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى أن الواقعة شاركت فيها نحو ست سيارات نوافذها معتمة تمت قيادتها بطريقة خطرة مما عرض حياة دوق ودوقة ساسكس ودوريا راجلاند والدة ميغان للخطر.

وقال المتحدث في بيان "الليلة الماضية، دوق ودوقة ساسكس والسيدة راجلاند تعرضوا لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية على يد مجموعة من المصورين المتطفلين شديدة العدوانية".

وأضاف "هذه المطاردة التي تمت بلا هوادة واستمرت لما يزيد على ساعتين تسببت في عدة وقائع كان فيها الاصطدام وشيكا مع سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من شرطة نيويورك".

وأفزعت الواقعة الأمير وزوجته لكنهما لم يصابا بأذى.

وقال المتحدث باسم دوق ودوقة ساسكس إن المطاردة التي وقعت أول أمس الثلاثاء بعد مغادرتهم لمقر حفل توزيع جوائز في وسط مانهاتن كان من الممكن أن تتسبب في وفيات لأن المصورين المتطفلين قادوا السيارات على الرصيف الجانبي وتخطوا الإشارات الحمراء فيما كانوا يلتقطون الصور.

وأشار إلى أن أفراد الشرطة واجهوا المشاركين في تلك المطاردة عدة مرات.

وقالت شرطة نيويورك إنها ساعدت الفريق الأمني الخاص الذي يتولى عملية حماية الأمير وزوجته.

وأكد متحدث باسم شرطة نيويورك "كان هناك العديد من المصورين الذين قاموا بمخاطرات خلال تنقلهم. وصل دوق ودوقة ساسكس لوجهتهما ولم ترد تقارير عن وقوع حوادث تصادم أو إصابات ولا صدور مذكرات استدعاء أو اعتقال".

وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز إنه تلقى إفادة بأن ضابطين من شرطة نيويورك كان من الممكن أن يتعرضا للإصابة في الواقعة.

وأضاف للصحفيين "لا أعتقد أن أي شخص منا نسي كيف توفيت والدته" في إشارة للأميرة ديانا والدة الأمير هاري التي راحت ضحية مطاردة مصورين متطفلين في نفق في باريس.

وتابع قائلا "سيكون مروعا أيضا أن نفقد أحد المارة الأبرياء في مثل تلك المطاردة أو أن يحدث (للزوجين) مكروه أيضا". لكنه شكك في أن تكون الواقعة قد استمرت لساعتين.