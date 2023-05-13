ناسا تطلق بنجاح منطاداً علمياً للضغط العالي من نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

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أطلقت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" بنجاح منطادا علميا للضغط العالى، من نيوزيلندا اليوم السبت، لتكمل هدفا سعت إليه على مدى 15 عاما.



وأضافت ناسا في بيان أن المنطاد، بحجم ملعب كرة القدم، انطلق من مطار "واناكا"، في الجزيرة الجنوبية للبلاد، في مهمة تستغرق 100 يوم أو أكثر من الطيران، في الغلاف الجوي العلوي للأرض.

وكان قد تم إطلاق أول منطاد في 16 أبريل الماضي، حيث قام بالدوران حول نصف الكرة الجنوبي للأرض ثلاث مرات بالفعل، وحلق على ارتفاع حوالي 33 ألف متر.

وقالت ديبي فيربروثر، رئيسة البرنامج إن وجود منطادين للضغط العالى، كان هدفا في طور الإعداد لمدة 15 عاما.