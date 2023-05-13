تساقط الثلوج في إسبانيا بعد جفاف طويل وموجة حارة مبكرة

المصدر: رويترز

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تساقطت الثلوج في أجزاء من شمال إسبانيا أمس الجمعة بعد شهور من الجفاف وغياب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة مما جعل الطقس يبدو صيفيا وليس ربيعيا.

حدث تساقط الثلوج غير المألوف في منطقة لا رايا الجبلية في أشتورية، بينما هطلت أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل إسبانيا المطل على البحر المتوسط بما في ذلك كتالونيا وفالنسيا بعد شهور من انخفاض معدل هطول الأمطار.

ومنذ بداية هذا العام، سجلت إسبانيا 11 يوما أعلى حرارة من المعتاد، أي أكثر من مثلي الرقم المسجل عادة خلال عام كامل.