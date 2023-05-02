أستراليا تحظر التدخين الإلكتروني الترفيهي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن تصبح أستراليا أول دولة في العالم تحظر التدخين الإلكتروني الترفيهي، حسبما أعلن وزير الصحة مارك بتلر اليوم الثلاثاء.

وقال بتلر إن البلاد ستحظر استيراد السجائر الإلكترونية التي لم تكن مخصصة لأرفف الصيدليات.

كما سيتم حظر جميع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد والتي تستخدم لمرة واحدة وستكون هناك قيود على العبوات والنكهات والألوان المتاحة، حسبما قال الوزير في خطاب أمام نادي الصحافة الوطني في أستراليا.

وقال إن التدخين الإلكتروني أصبح "أكبر ثغرة في التاريخ الأسترالي" وأن البلاد لن تسمح "بالتراجع عن المكاسب التي حققتها في الحد من تعاطي التبغ بسبب التهديد الجديد" للصحة العامة.

وأضاف: "تم بيع السجائر الإلكترونية للحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم كمنتج علاجي لمساعدة المدخنين على المدى الطويل".

وقال بتلر إن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للتدخين بثلاث مرات، في حين أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما كانوا المجموعة الوحيدة التي تعاني من زيادة في معدلات التدخين.

وتابع: "يجب أن ينتهي هذا".

كما أعلن عن مجموعة من الحزم لدعم النظام الصحي، بما في ذلك برنامج وطني جديد للكشف عن سرطان الرئة.

وستزيد أستراليا الضريبة على التبغ بنسبة 5% كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة في دفع تكاليف البرامج.